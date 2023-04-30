Президент Чехии Петр Павел: нехватка снарядов является основной проблемой украинский войск

Следует отметить, что 28 апреля Петр Павел совместно с лидером Словакии Зузаной Чапутовой приехал в столицу Украины для переговоров с президентом Владимиром Зеленским. Чапутова указала на необходимость укрепить сотрудничество между Братиславой и Прагой во время этой первой совместной поездки.