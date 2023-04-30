Президент Чехии Петр Павел: нехватка снарядов является основной проблемой украинский войск

Из-за нехватки у Вооруженных сил Украины боеприпасов западные танки становятся складным товаром. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел после визита в Киев.
Следует отметить, что 28 апреля Петр Павел совместно с лидером Словакии Зузаной Чапутовой приехал в столицу Украины для переговоров с президентом Владимиром Зеленским. Чапутова указала на необходимость укрепить сотрудничество между Братиславой и Прагой во время этой первой совместной поездки.
Ранее глава Чехии в рамках трехдневного визита в Брюссель высказался перед журналистами о необходимости скорейшего вступления Украины в Евросоюз, поскольку это отвечает интересам его страны.