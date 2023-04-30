«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Оскар Кучера

Начался новый сезон знаменитой программы «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном. Гостем нового выпуска стал актер и телеведущий Оскар Кучера.
Оскар Кучера — российский актер, известный по роли полицейского в «Улицах разбитых фонарей». Кроме того, артист долгое время был ведущим телеканала «МУЗ-ТВ» и даже проводил первые концерты Димы Билана. В программе Вадима Манкуяна он рассказал о своем творческом пути, а также об отношении к ситуации на Украине, в том числе в его семье.
Кучера начал профессиональный путь довольно рано: еще в детстве он снялся в фильме отца Александра Боголюбова «Батальоны просят огня». После окончания ГИТИСа артист начал участвовать в различных творческих проектах и пробовал себя в роли ведущего радио. Однако настоящая популярность пришла к нему после работы на известном музыкальном канале. Кучера признался, что в итоге ему долгое время мешало амплуа телеведущего в актерской работе.
«Я получил диплом профессионального актера в 1996 году, а сниматься начал толком только в 2001 или в 2002 году. При этом я буквально за короткий срок начал у всех ассоциироваться с ведущим «МУЗ-ТВ». Когда мне в 2004 году мне предложили проект «Улицы разбитых фонарей», то все журналы и газеты писали: «Что это ведущий в менты подался?» И объяснить людям, что я актер, было очень тяжело, меня это задевало», — признался Оскар Кучера.
Кроме того, в эфире программы артист рассказал о своем отношении к происходящему на Украине. По словам гостя программы, еще в 2014 году он был категорически против майдана. Происходящие не поддерживала и его родная сестра, которая на тот момент жила в Киеве. События тех лет актер называет «настоящим государственным переворотом».
«Зашли внешние силы, поддержанные финансово, свергли легитимную власть. И до сих пор я считаю, что Зеленский — не легитимный президент. Я не устаю повторять: мы боремся не с Украиной, а с режимом, который туда пришел», — подчеркнул Кучера.
Также гость программы напомнил, что Владимир Зеленский во время предвыборной кампании обещал остановить конфликт на Украине, но в результате он обострил ситуацию настолько, что возникла необходимость проводить специальную военную операцию. Оскар Кучера уверен, что европейские страны никогда не были и не станут братскими для украинского государства. Он напомнил, что Польша, Венгрия и Болгария запретили ввоз украинского зерна в свои страны.
«Ребят, вот она братская западная дружба? Вы вот туда реально шли, вот в этот «союз»? Я говорю: три сестры — Россия, Украина, Беларусь. Политически, этнически, дружеские и взаимовыгодные условия общения интересны всем, людям — в первую очередь. Это мощнейший союз был», — сказал гость программы.
Оскар считает, что новой форме союзных государств быть, потому что сегодня все маски сброшены и уже понятно, кто настоящий друг, а кто — враг. По его словам, русские своих не бросают, поэтому наша страна не бросит и Украину.
«Конечно, хочется, чтобы все это прекратилось, чтобы все покаялись, простили друг друга, потому что слишком много у нас сейчас обиды друг на друга, чтобы мы помогли друг другу. Я уверен, что если Украина развернется, так мы первые застроим ее за свои деньги. Без долгов, как МВФ это делает, без кредитов, а просо за свои деньги», — подчеркнул Оскар Кучера.
Кто спровоцировал кризис на Украине, как к Киеву и украинскому народу на самом деле относятся на Западе, и какая судьба ждет Зеленского? Все подробности интервью с Оскаром Кучерой — в новом выпуске программы «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном.