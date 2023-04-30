«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Оскар Кучера

Кроме того, в эфире программы артист рассказал о своем отношении к происходящему на Украине. По словам гостя программы, еще в 2014 году он был категорически против майдана. Происходящие не поддерживала и его родная сестра, которая на тот момент жила в Киеве. События тех лет актер называет «настоящим государственным переворотом».