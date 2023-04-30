Евросоюз, США и Китай продолжают гонку за лидерство в развитии сетей 6G

США, Китай и ЕС активно работают над развитием сетей 6G. Некоторые эксперты уверяют, что конечный результат можно ожидать раньше, чем предполагалось.
Глава FCC Джессика Розенворсель уверена, что Соединенные Штаты намерены извлечь уроки из развертывания сетей 5G при работе над 6G. Комиссия уже определила оптимальный спектр частот для работы и готовится начать консультации с компаниями и профильными организациями по выработке технических решений, пишет «Коммерсант».
В свою очередь, испанская телекоммуникационная компания Telefonica заявила о вступлении в европейский проект ЕС по развитию сетей 6G под названием ENABLE-6G. Участники проекта намерены создать и испытать новые протоколы передачи данных.
Также в декабре 2022 года Еврокомиссия объявила о начале второго этапа программы по исследованию и развитию сетей 6G в ЕС. Рабочая группа SNS JU проведет тестирования, на которые ЕС выделит около €132 миллионов.
Лидером в сфере 6G является Китай. Именно ученые из КНР выпустили больше всего значимых работ в области новых способов беспроводной передачи данных. Китайские компании уже сейчас делают заявления о высоком уровне готовности к внедрению сетей шестого поколения. China Unicom намеревается начать работу по запуску бета-версий первых приложений к 2025 году.
Ранее стало известно о планах Вашингтона по внедрению технологий 6G.