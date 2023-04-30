Евросоюз, США и Китай продолжают гонку за лидерство в развитии сетей 6G

Лидером в сфере 6G является Китай. Именно ученые из КНР выпустили больше всего значимых работ в области новых способов беспроводной передачи данных. Китайские компании уже сейчас делают заявления о высоком уровне готовности к внедрению сетей шестого поколения. China Unicom намеревается начать работу по запуску бета-версий первых приложений к 2025 году.