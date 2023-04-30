День жен-мироносиц: традиции православного праздника

День жен-мироносиц празднуют… целую неделю. Так было в старой России. Всю неделю женщины носили самые лучшие наряды и устраивали посиделки, куда не допускали мужчин. А те должны были проявлять особую внимательность, учтивость и чуткость к представительницам прекрасного пола. Их чествовали как жен и матерей, как хозяек.