День жен-мироносиц: традиции православного праздника

30 апреля православные отмечают День жен-мироносиц — «бабий праздник», как его называли в народе — наступает через две недели после Пасхи. Это память всех святых женщин-христианок, ближайших последовательниц Христа, кто первыми узрели Его Воскрешение.
Их было семь: Мария Магдалина, Мария Клеопова, Саломия,Иоанна, Марфа, Мария и Сусанна. Они пришли к Гробу Спасителя и принесли с собой миро — благовоние для того, чтобы умастить тело Христа.
День жен-мироносиц празднуют… целую неделю. Так было в старой России. Всю неделю женщины носили самые лучшие наряды и устраивали посиделки, куда не допускали мужчин. А те должны были проявлять особую внимательность, учтивость и чуткость к представительницам прекрасного пола. Их чествовали как жен и матерей, как хозяек.
Традиционно в праздничные дни женщины должны были носить исключительно светлые одежды.
Наиболее известная из жен-мироносиц Мария из Магдалы или Мария Магдалина — именно о ней повествуется в Евангелии. Она до встречи с Иисусом была грешницей, одержимой семью бесами. Спаситель их изгнал.
Мария находилась в Сионской горнице в момент схождения на апостолов Святого Духа, она проповедовала Евангелие в Малой Азии и Италии.
Много сделала для прославления Христа и почитается равноапостольной. С ее слов апостол и евангелист Иоанн написал половину 20 главы своего Евангелие. Именно ей первой явился воскресший Христос.
Считается, что ее слова «Христос воскресе!» стали пасхальным приветствием христиан. От Марины Магдалины пошла, и традиция красить яйца на Пасху.