Торговцы сектора Газа возмущены ростом налогов на импорт и экспорт товаров

Налог на рыбу, поступающую из Египта и предназначенную для экспорта на Западный берег, сейчас составляет 6 шекелей за килограмм, а для местной продукции тариф вдвое меньше. Предприниматели, которые отказываются или не в состоянии заплатить сборы, рискуют потерять скоропортящиеся продукты, в то время как в анклаве голодают около 2,3 млн палестинцев. Помимо прочего, такая ситуация угрожает и сфере труда: в рыболовецкой отрасли занято около 4 500 человек.