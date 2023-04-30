Торговцы сектора Газа возмущены ростом налогов на импорт и экспорт товаров

C прошлого года власти анклава ввели новые тарифы на ввоз и вывоз воды, одежды, сельхозтоваров и морепродуктов.
В секторе Газа растет недовольство среди торговцев, возмущенных очередным повышением тарифов на импорт и экспорт.
Пошлины на ввоз некоторых видов товаров, в том числе воду, детское питание и одежду, были приняты местными властями в прошлом году. Как сообщается, они усугубили положение предпринимателей, продающих свою продукцию на территории блокированного Израилем анклава, и вынудили их отказаться от импорта некоторых брендов — у нищего населения попросту не хватало денег, чтобы приобрести такие вещи.
Кроме того, ухудшилась и гуманитарная обстановка, поскольку многие жители зависят от поставок питьевой бутилированной воды. Оптовые цены на нее подскочили почти на четверть — с 1,67 до 2,17 шекеля. С детским питанием ситуация оказалась намного хуже: стоимость некоторых видов этой продукции возросла в девять раз.
В марте текущего года руководство движения ХАМАС пошло дальше и установило новые пошлины на ввоз фруктов и рыбы. Торговцы объявили забастовку, что вынудило власти сектора Газа отказаться от налога на фрукты, однако пошлина на морепродукты по-прежнему действует.
Налог на рыбу, поступающую из Египта и предназначенную для экспорта на Западный берег, сейчас составляет 6 шекелей за килограмм, а для местной продукции тариф вдвое меньше. Предприниматели, которые отказываются или не в состоянии заплатить сборы, рискуют потерять скоропортящиеся продукты, в то время как в анклаве голодают около 2,3 млн палестинцев. Помимо прочего, такая ситуация угрожает и сфере труда: в рыболовецкой отрасли занято около 4 500 человек.
По словам члена торговой палаты Газы Вассима аль-Хилу, жители анклава и так обременены налогами, идущими в казну Израиля. Теперь же начались поборы и от имени Палестинской национальной администрации (ПНА), которая управляет Западным берегом реки Иордан. Споры между ХАМАС и ПНА о порядке налогообложения, отметил бизнесмен, возникают довольно часто и наносят ущерб и без того слабой экономике сектора Газа.
Директор по планированию в министерстве экономики анклава Усама Нофаль заявил, что цель таких сборов — стимуляция местного производства. Однако экономисты полагают, что введение новых тарифов незаконно и является фактически вымогательством, поскольку население и так страдает от серьезного дефицита средств для существования.
Как сообщается, в октябре десятки торговцев из Газы обратились в суд с требованием отменить повышение налогов. Отчасти это принесло пользу: решение властей было заморожено до окончания дела. Кроме того, местные предприниматели за это время действительно смогли снизить зависимость от импорта товаров.
Сектор Газа находится в блокаде со стороны Израиля с 2007 года, когда регион возглавило движение ХАМАС. Сейчас уровень бедности в регионе составляет 53%, а безработицы — 45%.