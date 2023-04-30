Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд впервые с 1931 года забил за английский клуб 50 голов за сезон

Форварда «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд смог забить за клуб во всех турнирах 50 мячей в текущем сезоне. На счету норвежского голеадора 34 гола в Английской премьер-лиге, 12 в Лиге чемпионов, еще три в Кубке Англии плюс один в Кубке английской лиги.