Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд впервые с 1931 года забил за английский клуб 50 голов за сезон

Форварда «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд смог забить за клуб во всех турнирах 50 мячей в текущем сезоне. На счету норвежского голеадора 34 гола в Английской премьер-лиге, 12 в Лиге чемпионов, еще три в Кубке Англии плюс один в Кубке английской лиги.
Прежде в Великобритании подобное проделывали всего лишь трижды: англичанин Дикси Дин в сезоне-1927/28 забил рекордные 63 мяча, английский нападающий Вик Уотсон оформил 50 голов за клуб АПЛ «Вест Хэм Юнайтед» в сезоне-1929/30, и форвард «Астон Виллы» Том Уоринг записал на свой счет теже полсотни голов за сезон-1930/31.
Получается, что Холанд стал первым с 1931 года игроком высшего английского дивизиона, забившим 50 мячей, и тоже вписал свое имя в историю АПЛ.
На самом деле, норвежец — уже сейчас легенда мирового футбола. Так, СМИ писали, что и российские игроки не прочь сравнить свою игру с голами в исполнении норвежского нападающего.