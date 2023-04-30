Гроссмейстер Ян Непомнящий заявил о продолжении карьеры после поражения в матчах за мировую шахматную корону

Китайский шахматист Дин Лижэнь выиграл на тай-брейке и стал первым в истории КНР чемпионом мира в данной дисциплине. Его соперник, российский гроссмейстер Ян Непомнящий, заявил о намерении продолжить карьеру, несмотря на поражение.