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Командир приземлившегося в Пулково самолета сообщил о направленном в сторону аэропорта зеленом лазерном луче

Происшествия
Командир приземлившегося в Пулково самолета сообщил о направленном в сторону аэропорта зеленом лазерном луче

Пилоты авиарейса Сочи — Санкт-Петербург при посадке в аэропорту Пулково едва не были ослеплены зеленым лазером. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

Как сообщает источник ФАН, инцидент произошел 29 апреля вечером. Самолет совершал посадку в аэропорту Северной столицы, когда экипаж заметил направленный в сторону Пулково лазерный луч.

Командир воздушного судна доложил о произошедшем диспетчеру. Непредвиденные обстоятельства не помешали пилотам успешно совершить посадку.

Предполагается, что зеленый лазер был запущен со стороны жилых домов, расположенных вблизи аэропорта. Источником света могла быть лазерная указка.

Ранее сообщалось, что летевший в Анталью из Уфы самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Оренбурга.
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