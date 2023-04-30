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Пользователи Сети назвали клоунским шоу послание президента Чехии Петра Павела на технике ВСУ

Политика
Пользователи Сети назвали клоунским шоу послание президента Чехии Петра Павела на технике ВСУ

Пользователи соцсетей осудили президента Чехии Петра Павела за то, что он написал послание России на технике для поставки ВСУ, сообщает РИА Новости.

Глава государства оставил надпись с требованием к РФ покинуть территорию Украины. Пользователи Сети не оценили данный поступок и раскритиковали президента.

Некоторые комментаторы назвали случившееся клоунским шоу, которое может впечатлить только аудиторию США и ЕС. Другие отмечают, что, наоборот, техника НАТО должна вернуться домой. Один из участников обсуждения не уверен, понимает ли Павел, что регулярные поставки оружия на Украину приведут к плачевным последствиям для всего мира.

Ранее пользователи Сети раскритиковали высказывания главы МИД Германии Анналены Бербок о подрыве «Северных потоков». Комментаторы назвали ее глупой и послушно выполняющей приказы чиновницей.
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