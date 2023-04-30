Пользователи Сети назвали клоунским шоу послание президента Чехии Петра Павела на технике ВСУ

Некоторые комментаторы назвали случившееся клоунским шоу, которое может впечатлить только аудиторию США и ЕС. Другие отмечают, что, наоборот, техника НАТО должна вернуться домой. Один из участников обсуждения не уверен, понимает ли Павел, что регулярные поставки оружия на Украину приведут к плачевным последствиям для всего мира.