Два жителя ЯНАО отдали мошенникам более 300 тысяч рублей

Другой россиянин наткнулся на объявление о продаже мотора для лодки. Желая приобрести его, мужчина перечислил продавцу 167 тыс. рублей. После совершения сделки покупатель уже не смог связаться с ним и остался без устройства и денег. Оба случая обернулись уголовными делами по статье «Мошенничество».