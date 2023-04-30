Два жителя ЯНАО отдали мошенникам более 300 тысяч рублей

Два жителя Ямало-Ненецкого автономного округа попались на уловки мошенников. Они отдали им более 300 тыс. рублей.
Сотрудники отдела полиции города Лабытнанги приняли заявление от двух потерпевших. Первый ответил на звонок, в котором собеседник представился «полицейским». Он заявил ямальцу, что кто-то использует его данные, чтобы оформить кредит. Для сохранения денег «сотрудник правоохранительных органов» предложил собеседнику перечислить средства на безопасный счет. Мужчина потерял 150 тыс. рублей, передает агентство «Север-Пресс».
Другой россиянин наткнулся на объявление о продаже мотора для лодки. Желая приобрести его, мужчина перечислил продавцу 167 тыс. рублей. После совершения сделки покупатель уже не смог связаться с ним и остался без устройства и денег. Оба случая обернулись уголовными делами по статье «Мошенничество».
Ранее злоумышленника задержали в московском аэропорту Шереметьево. Он выманил у пенсионерки 6,7 млн рублей.