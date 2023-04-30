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Шоумен Стас Барецкий купит квартиру Владимира Зеленского в крымской Ливадии

Политика
Шоумен Стас Барецкий купит квартиру Владимира Зеленского в крымской Ливадии

После заявления о приобретении замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина✱ в подмосковной деревне Грязь за 450 миллионов рублей президент Союза профессиональных ритуальных агентов Станислав Барецкий задумался о покупке новой знаковой недвижимости. Теперь его интересует квартира президента Украины Владимира Зеленского в крымской Ливадии.

Корреспондент ФАН связался с шоуменом, чтобы узнать, зачем тому понадобился столь спорный актив.

«Сейчас ведем переговоры с администрацией поселка о покупке этой веселой квартирки, — заявил Барецкий. — Деньги есть — почему бы не взять? Место хорошее: юг, красота, море! Сезон скоро откроется! Так что недвижимость там не помешает».
Шоумен Стас Барецкий купит квартиру Владимира Зеленского в крымской Ливадии

Собеседник ФАН обещает приглашать в свою новую квартиру военных, которые особо отличились на боях специальной военной операции.

«Туда они смогут ездить в увольнительные, чтобы отдохнуть душой и телом, — сказал президент Союза профессиональных ритуальных агентов. — Я даже не буду против, если обнаружу потом на кухне дартс с приклеенной на него фотографией бывшего хозяина квартиры!».

Ранее Станислав Барецкий рассказал о своем намерении оборудовать вокруг купленного им замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина кладбище. Однако это еще предстоит обговорить с государственными структурами, заметил президент Союза профессиональных ритуальных агентов.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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