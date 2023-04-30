Шоумен Стас Барецкий купит квартиру Владимира Зеленского в крымской Ливадии

После заявления о приобретении замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина✱ в подмосковной деревне Грязь за 450 миллионов рублей президент Союза профессиональных ритуальных агентов Станислав Барецкий задумался о покупке новой знаковой недвижимости. Теперь его интересует квартира президента Украины Владимира Зеленского в крымской Ливадии.