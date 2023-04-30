Один человек погиб и семеро пострадали в результате поножовщины около ночного клуба в британском городе Бодмин

Известно, что полиция графств Девон и Корнуолл прибыла на место преступления сразу после получения вызова. По приезде сотрудники обнаружили бездыханное тело мужчины, а также семь человек с колото-резанными ранами. Их сразу же доставили в больницу для оказания медицинской помощи.