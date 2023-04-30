Один человек погиб и семеро пострадали в результате поножовщины около ночного клуба в британском городе Бодмин

Погибшим в результате поножовщины оказался 30-летний мужчина. Еще семь человек получили ранения различной тяжести после конфликта возле ночного клуба в городе Бодмин, сообщает газета Mirror.
Известно, что полиция графств Девон и Корнуолл прибыла на место преступления сразу после получения вызова. По приезде сотрудники обнаружили бездыханное тело мужчины, а также семь человек с колото-резанными ранами. Их сразу же доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Помимо этого, по данным правоохранительных органов, 24-летний мужчина уже задержан по подозрению в убийстве, покушении на убийство и в умышленном причинении тяжких телесных повреждений. В настоящий момент он находится под стражей.
Ранее в одном из парков Сиэтла в субботу в 22:30 по местному времени (8:30 по Москве в воскресенье) произошла стрельба, в результате которой погибли два человека.