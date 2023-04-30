Политолог Корнилов заявил, что беспилотники Bayraktar больше не оказывают влияния на ход боев

Поставкой вооружения на Украину занимаются, в общем и целом, порядка 50 стран. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.
Ранее министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин заявил, что Киев подписал три новых соглашения с турецким производителем вооружения Baykar, который, в частности, создает беспилотники Bayraktar.
«Вообще эти поставки начались еще задолго до спецоперации, и в этой связи от российских властей в адрес турецких звучали заявления о том, что мы это крайне не приветствуем, — заявил политолог. — Конечно, вся эта ситуация внесла серьезное обострение в отношения между Москвой и Анкарой, но что тут еще можно сделать? Да, мы знаем, что компания Baykar – это семейный бизнес лично самого Реджепа Тайипа Эрдогана, так что, если он проиграет на выборах, ее деятельность пойдет на убыль».
Однако, продолжил эксперт, наличие или отсутствие беспилотников Bayraktar на поле боя на Украине уже давно никак не влияет на ход боевых действий.
«Мы научились бороться с этим видом БПЛА, и он уже не представляет серьезной угрозы для наших вооруженных сил, — заметил собеседник ФАН. — Куда большая опасность исходит от снарядов с обедненным ураном, которые Великобритания намерена поставлять Киеву! Ведь это фактически означает начало ядерной войны, а территория Юго-Востока Украины, на которой ведутся боевые действия, окажется заражена радионуклидами».
На опасности этого вида вооружения Москва очень много раз настаивала, убеждая Лондон не делать таких рискованных шагов, добавил Корнилов.
«В целом же, оружие Киеву присылают из порядка 50 стран, и нам нет смысла говорить с каждой отдельно, — отметил политолог. — Свою озабоченность мы выражаем всем им сразу».
Ранее ФАН писал, что российские зенитчики ЗВО уничтожили беспилотник Bayraktar вооруженных сил Украины.