Экс-депутат Рады Килинкаров заявил, что у Зеленского и НАТО «разные задачи»

Ранее Владимир Зеленский объявил Венгрию союзником России и врагом НАТО. Он обвинил Будапешт в работе против Североатлантического альянса, частью которого тот является, и заявил, что после всего этого Венгрия не имеет права «советовать Украине идти или не идти в НАТО».