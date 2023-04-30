Экс-депутат Рады Килинкаров заявил, что у Зеленского и НАТО «разные задачи»

Североатлантический альянс никогда не примет в свой состав Украину, поскольку и без дополнительных обязательств имеет возможность «использовать ее в полном объеме». Об этом в интервью ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.
Ранее Владимир Зеленский объявил Венгрию союзником России и врагом НАТО. Он обвинил Будапешт в работе против Североатлантического альянса, частью которого тот является, и заявил, что после всего этого Венгрия не имеет права «советовать Украине идти или не идти в НАТО».
«Зеленский может говорить венграм все что угодно, однако они являются членами НАТО, а вот украинцы — нет, — подчеркнул Килинкаров. — И права голоса в этой организации у Киева, в отличие от Будапешта, нет».
Вообще, продолжил экс-депутат Рады, во всей этой ситуации вокруг Североатлантического альянса есть противоречие, которое преодолеть невозможно.
«Вот генсек НАТО Йенс Столтенберг говорит, что Украина не является членом Альянса, а он, в свою очередь, не является стороной конфликта с Россией, — заметил политик. — Зеленский же хочет ровно обратного! Так и получается, что цели обоих диаметрально противоположны. НАТО осваивает территорию Украины и использует ее в полном объеме — так зачем же Брюсселю делать Киев равноправным партнером с остальными участниками Альянса? Зачем ему лишние обязательства?»
По словам собеседника ФАН, мечты украинского руководства о вступлении в НАТО и Евросоюз изначально были утопическими.
«Все эти разговоры про «открытые двери» я слышу уже 25 лет – а воз и ныне там! — заявил Килинкаров. — Ну а Венгрия имеет право заявлять о своей позиции по Украине, исходя из своих собственных национальных интересов. К слову, для Европы это теперь большая редкость, что печально. Лидерам ЕС стоило бы поучиться у Виктора Орбана говорить «нет»!
Ранее ФАН писал, что большинство граждан Венгрии поддерживает деятельность премьер-министра Орбана.