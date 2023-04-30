Публицист Кот заявил, что кампания Киева против УПЦ может привести к религиозной войне

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук обратился к главе МВД Игорю Клименко по поводу событий вокруг Киево-Печерской лавры канонической УПЦ. Он назвал происходящее рейдерскими атаками и действиями, направленными на разжигание национальной и религиозной вражды.