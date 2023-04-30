Публицист Кот заявил, что кампания Киева против УПЦ может привести к религиозной войне

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук обратился к главе МВД Игорю Клименко по поводу событий вокруг Киево-Печерской лавры канонической УПЦ. Он назвал происходящее рейдерскими атаками и действиями, направленными на разжигание национальной и религиозной вражды.
В частности, недовольство украинского парламентария вызвал тот факт, что Минкультуры страны распорядилось отдать один из объектов Киево-Печерской лавры заповеднику.
Корреспондент ФАН обратился к политологу и публицисту Юрию Коту, чтобы узнать его мнение об этой ситуации.
«Дмитрук, конечно, молодец, но что-то долго он собирался, — заметил эксперт. — Если честно, то его заявление больше похоже на фарс, нежели на искреннее желание что-то или кого-то защитить. Разве месяц назад, когда Лавру начали захватывать, было еще что-то непонятно? Есть чувство, что этот депутат Рады ведет какую-то свою политическую игру. Ну или его уже настолько припекло это все, что он, хоть и терпел первое время, но теперь не удержался и начал называть вещи своими именами».
В любом случае продолжил собеседник ФАН, согласиться с Дмитруком можно: происходящее вокруг Киево-Печерской лавры нельзя назвать иначе, как разжиганием межрелигиозной розни.
«Особенно ужасно в этой связи наблюдать за тем, как, глядя на весь этот мрак, молчат так называемые «свободные европейцы», которые так сильно радеют за свободу религиозных убеждений! — заявил Кот. — А ведь она и правда важна, и возникла как раз за тем, чтобы избежать самых кровопролитных войн, которые только видело человечество – религиозных! Чтобы люди не гибли миллионами!»
Политолог подчеркнул, что развязанная Зеленским при поддержке его союзников кампания против прихожан РПЦ грозит обернуться большими проблемами для самого украинского государства.
«Да и не только для него — для всего коллективного Запада! — заявил эксперт. — Отвечать придется всем! И не надо думать. Что православные люди все такие белые и пушистые и только и ждут того, чтобы их ударили по левой или по правой щеке. Православные воины всегда побеждали во всех своих войнах! А даже если где-то временно была неудача, все равно потом нагоняли и добивали! Так что то, что делает Запад — это очень плохое начало, которое закончится его концом».
Ранее Юрий Кот заявил, что пасхальное обращение патриарха Кирилла будет услышано на Украине.