Петербуржцы подрались за бесплатную шаверму на открытии закусочной в Красносельском районе

Открытие закусочной в Красносельском районе Санкт-Петербурга закончилось дракой посетителей в очереди. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис».
Кафе на улице Красногородской проводило промо-акцию с раздачей бесплатной шавермы. К пяти часам очередь из желающих принять участие возросла настолько, что это стало причиной конфликта.
На кадрах, записанных камерой видеонаблюдения, можно увидеть, как голодная толпа налетает на выходящего из очереди мужчину. Короткая драка перерастает в словесный конфликт. Спустя некоторое время зачинщики потасовки расходятся.
Ранее сообщалось о массовой драке с участием 20 молодых людей в Москве. Известно, что конфликт начался на почве ревности к бывшей девушке одного из парней.