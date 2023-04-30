Диунов: Запад не примет Украину в НАТО на фоне неизбежности поражения Киева

Никакая помощь Запада не способна нивелировать значительную разницу военного, демографического и экономического потенциалов России и Украины. Киев ждет неизбежное поражение, заявил антрополог и публицист кандидат исторических наук Михаил Диунов в беседе с ФАН.
Президент Литвы Гитанас Науседа исключил возможность вступления Украины в НАТО во время боевых действий. Об этом он сообщил в интервью итальянской газете La Repubblica.
Литовский лидер также добавил, что обсуждение потенциального присоединения Киева станет одной из самых сложных тем саммита Альянса, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.
«Удивительные вести приходят из Литвы. Хотя еще недавно Прибалтика выступала в роли воинствующих неадекватов, призывая к как можно более страшным карам в отношении России и чуть ли не крестовом походу Запада на Москву. Теперь же мы слышим совсем иные слова.
Президент Литвы Науседа заявил, что для решения вопроса о вступлении Украины в НАТО вначале требуется завершение конфликта. А поскольку очевидно, что никакой "решительной победы" Киева нет и не предвидится, то прекращение боевых действий возможно только на условиях, устраивающих Россию», — подчеркнул Диунов.
Как напомнил эксперт, мы уже давно слышим, что руководство РФ не видит перспектив для мирного урегулирования конфликта. По его словам, впереди Украину неизбежно ждет продолжение боевых действий и поражение.
«Никакая западная помощь не способна нивелировать слишком значительную разницу военного, демографического и экономического потенциала России и Украины. Так что возможно в Североатлантический альянс и будет принято то, что останется от "незалежной"», — подытожил Михаил Диунов.
Ранее экс-помощник министра обороны Украины до 2014 года подполковник Алексей Селиванов указал на неспособность Киева увидеть обман НАТО.