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Дмитрий Пятибратов ушел с должности главного тренера воронежского ФК Факел»

Спорт
Дмитрий Пятибратов ушел с должности главного тренера воронежского ФК Факел»

Российский специалист Дмитрий Пятибратов ушел с должности главного тренера ФК «Факел», написали в ленте Telegram-канала воронежской команды.

«Дмитрий Пятибратов покидает "Факел". Клуб и тренер расстаются по обоюдному согласию», — говорится в сообщении.

После 25 матчей в Российской премьер-лиге «Факел» набрал 21 очко, заняв 14-ю позицию турнирной таблицы. В следующем туре чемпионата России по футболу, который состоится 6 мая, команда сыграет против «Ростова» в гостях.

Пятибратов работал в футбольной команде из Воронежа с 2020 года, будучи при этом ассистентом главного тренера. В 2022 году он возглавил клуб.

Ранее журналисты сообщили, что «Факел» переиграл в гостях московское «Динамо» со счетом 2:0, причем эта победа для воронежцев стала третьей в сезоне и первой в гостевой встрече.
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