Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков поздравил Дин Лижэня с победой в чемпионате мира по шахматам

Китайский шахматист Дин Лижэнь одержал победу над российским гроссмейстером Яном Непомнящим на чемпионате мира 2023 по шахматам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил спортсмена с победой.
По его словам, китайский шахматист оказался сильнее Непомнящего и заслуживает поздравлений. Однако российские гроссмейстеры будут работать дальше, заявил Песков.
Матч за звание чемпиона мира 2023 года по шахматам прошел 30 апреля в Астане. Участники из РФ и КНР сыграли четыре партии на тай-брейке. По результатам последней на 68-м ходу победу одержал Дин Лижэнь. Итоговый счет составил 2,5-1,5 в пользу китайского шахматиста.