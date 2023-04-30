Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен поздравил Дина Лижэня с победой в матче за мировую шахматную корону

На состоявшемся в Астане шахматном турнире за звание чемпиона мира Дин Лижэнь переиграл российского оппонента на тай-брейке со счетом 2,5:1,5. При этом он стал первым гражданином КНР, выигравшим самый главный трофей в мире шахмат.