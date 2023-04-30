Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен поздравил Дина Лижэня с победой в матче за мировую шахматную корону

Непобежденный чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен обратился к китайцу Дин Лижэню после его победы над россиянином Яном Непомнящим в матче за мировую корону 2023 года.
Норвежский гроссмейстер поздравил китайского шахматиста, заявив, что тот сам вписал свое имя в историю.
«Сам вписал свое имя в вечность. Поздравляю, Дин», — написал норвежец на своей странице в соцсетях.
На состоявшемся в Астане шахматном турнире за звание чемпиона мира Дин Лижэнь переиграл российского оппонента на тай-брейке со счетом 2,5:1,5. При этом он стал первым гражданином КНР, выигравшим самый главный трофей в мире шахмат.
Напомним, что китайский шахматист не раз говорил о своей хорошей форме во время матч за мировое первенство.