Читатели Welt считают силовой захват школы при посольстве РФ в Варшаве мелким и ненужным актом мести

Немцы раскритиковали решение властей изъять русскую школу при посольстве РФ в Варшаве.
Один из пользователей Сети считает, что Польша и Украина готовы на все, чтобы превратить локальный конфликт в мировое столкновение. В том числе на подобные провокации.
Некоторые комментаторы назвали решение Варшавы ненужным и мелким актом мести, а другие уверены, что в Польше очень распространена русофобия. По их мнению, захват школы был нужен лишь для того, чтобы спровоцировать ответ России, и поляки снова смогли выставить себя жертвами агрессии.
Ранее МИД РФ назвал действия властей Варшавы по захвату учебного учреждения при посольстве враждебными. Российская сторона рассматривает подобные шаги как вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.