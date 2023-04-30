Читатели Welt считают силовой захват школы при посольстве РФ в Варшаве мелким и ненужным актом мести

Некоторые комментаторы назвали решение Варшавы ненужным и мелким актом мести, а другие уверены, что в Польше очень распространена русофобия. По их мнению, захват школы был нужен лишь для того, чтобы спровоцировать ответ России, и поляки снова смогли выставить себя жертвами агрессии.