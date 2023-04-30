Национальный парк США Йосемити временно закрыли из-за угрозы наводнения

Основная часть долины национального парка Йосемити в Калифорнии была временно закрыта для посещений. Дело в том, что из-за теплой погоды происходит очень быстрое таяние снега, в результате чего возникла угроза затопления территорий.
Несмотря на опасность, некоторые местные жители все равно приехали в парк, чтобы лично посмотреть на редкое природное явление. При этом многие из них решили полюбоваться реками и водопадами издалека, чтобы не подвергать себя опасности.
«Мы пришли на день раньше до закрытия парка, чтобы посмотреть, сколько воды в реках. Я прихожу сюда гулять всю свою жизнь, и это максимум, что я когда-либо здесь видел», — заявил посетитель парка Оливер.
Как сообщили в пресс-службе парка, вода в реках пока не поднялась до тех опасный уровней, которые прогнозировали эксперты. В связи с этим, скорее всего, уже через несколько дней вход в парк вновь будет открыт, если ситуация не будет ухудшаться.