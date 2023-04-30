Национальный парк США Йосемити временно закрыли из-за угрозы наводнения

Как сообщили в пресс-службе парка, вода в реках пока не поднялась до тех опасный уровней, которые прогнозировали эксперты. В связи с этим, скорее всего, уже через несколько дней вход в парк вновь будет открыт, если ситуация не будет ухудшаться.