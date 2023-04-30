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Посетителей Третьяковской галереи в Москве эвакуировали после анонимного сообщения об угрозе взрыва

Происшествия
Посетителей Третьяковской галереи в Москве эвакуировали после анонимного сообщения об угрозе взрыва

Анонимное сообщение об угрозе взрыва поступило в Третьяковскую галерею. Об этом сообщает пресс-служба галереи.

Музей на Лаврушинском переулке временно закрыт. Посетителей галереи экстренно эвакуировали. На место предполагаемого ЧП уже выехали представители правоохранительных органов. В пресс-службе Третьяковской галереи отметили, что с 1 мая музеи будут работать в штатном режиме.

Ранее анонимное сообщение о минировании получили сотрудники областного краеведческого музея в Томске. Сотрудникам учреждения поступил тревожный звонок от неизвестных. В целях предосторожности все сотрудники и посетители были эвакуированы.
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