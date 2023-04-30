The Times: ВСУ не готовы к масштабному контрнаступлению

Однако британский журналист убежден в том, что ВСУ не готовы к столь масштабному контрнаступлению. Свою точку зрения сотрудник СМИ аргументирует, ссылаясь на невысокие оценки боеготовности солдат армии Украины в документах, которые попали в Сеть в результате утечек из Пентагона.