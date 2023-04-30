The Times: ВСУ не готовы к масштабному контрнаступлению

Британская газета The Times опубликовала материал, который называется «Украина не готова к своему большому наступлению, но у нее нет выбора».
В тексте журналист Марк Галеотти утверждает, что ВСУ будут вынуждены начать атаку, чтобы показать Западу «окупаемость инвестиций» — предоставленной Киеву военной помощи. Автор предполагает, что украинское руководство, скорее всего, попытается отбить Мелитополь, что позволит перерезать сухопутную дорогу между Крымом и Россией, или Донецк, который имеет огромное символическое значение.
Однако британский журналист убежден в том, что ВСУ не готовы к столь масштабному контрнаступлению. Свою точку зрения сотрудник СМИ аргументирует, ссылаясь на невысокие оценки боеготовности солдат армии Украины в документах, которые попали в Сеть в результате утечек из Пентагона.
Ранее военный эксперт и политолог Сергей Саблин в беседе с ФАН заявил о том, что провал «контрнаступа» будет выгоден президенту Украины Владимиру Зеленскому – это позволит списать выделяемые Западом деньги.