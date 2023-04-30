Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о жестком ответе Москвы на захват школы при посольстве в Польше

Россия не оставит без внимания захват школы при посольстве РФ в Польше. Варшаву ждет жесткий ответ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1».
По ее словам, в настоящий момент сотрудники учебного заведения переходят в новое здание, на это потребуется несколько дней. Однако представитель ведомства уверила, что образовательный процесс будет восстановлен и продолжен.
Следует отметить, что 29 апреля администрация Варшавы и местная полиция ворвались в школу при российском посольстве и потребовали от сотрудников покинуть здание в течение нескольких часов. Это произошло в рамках начатого 1 марта 2022 года изъятия российской недвижимости в столице Польши.
Ранее вице-мэр Варшавы Томар Братек заявил, что власти города хотят использовать отнятое у посольства России здание школы для образовательных целей.