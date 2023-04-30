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Житель Новой Каховки попал в больницу после атаки украинского БПЛА со взрывчаткой

Происшествия
Житель Новой Каховки попал в больницу после атаки украинского БПЛА со взрывчаткой

Мужчину госпитализировали в больницу с ранениями на спине. Он пострадал от атаки беспилотного летательного аппарата со взрывчаткой.

В администрации Новокаховского городского округа сообщили об очередном применении дрона Вооруженными силами Украины. Там отметили, что с беспилотника сбросили взрывоопасный предмет. Мирный житель получил осколочную травму верхней части спины, а также левого бедра. Его положили в больницу.

Город попал под удар украинских боевиков 29 апреля. В результате атаки жители Новой Каховки остались без электричества, передает «Вечерняя Москва».
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