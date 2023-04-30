Житель Новой Каховки попал в больницу после атаки украинского БПЛА со взрывчаткой

В администрации Новокаховского городского округа сообщили об очередном применении дрона Вооруженными силами Украины. Там отметили, что с беспилотника сбросили взрывоопасный предмет. Мирный житель получил осколочную травму верхней части спины, а также левого бедра. Его положили в больницу.