«Оренбург» одержал волевую победу со счетом 1:0 над ФК «Пари НН» в матче 25 тура РПЛ

Футбольный клуб «Оренбург» одержал волевую победу 1:0 над «Пари Нижнего Новгорода» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Матч на домашнем стадионе оренбуржцев «Газовик» закончился с минимальным счетом. Хавбек хозяев поля Степан Оганесян записал на свой счет единственный гол, забитый в ворота нижегородцев на 79-й минуте.
После 24 матчей «Оренбург» набрал 39 очков и идет 8-м в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Нижний Новгород» с 22 очками занимает 13-ю позицию турнирной таблицы.
В следующем туре «Оренбург» в выездном матче встретится с футболистами столичного ЦСКА, а «Нижний Новгород» — с екатеринбургским «Уралом». Обе встречи пройдут через неделю, в воскресенье 7 мая.
Ранее медиа привели слова президент РПЛ Александра Алаева о том, что матч за Суперкубок России по футболу пройдет 15 июля 2023 года.