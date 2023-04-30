Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко опровергла миф о содержании антибиотиков в молоке из супермаркетов

Молочные продукты из магазинов не содержат в себе антибиотики. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. Также она развенчала другие заблуждения об этом напитке.
Среди россиян до сих пор бытует заблуждение, что молочные продукты нельзя употреблять пожилым людям, поскольку с возрастом развивается лактазная недостаточность. Однако Тимощенко отметила, что такое нарушение встречается крайне редко.
Эксперт также опровергла связь между появлением акне и употреблением молока. По ее словам, исследования о влиянии данного продукта на кожу не могут быть достоверны, поскольку основаны на анкетировании пациентов.
«Непосредственной связи между употреблением молочных продуктов с тяжестью течения акне не выявлено, что не требует ограничения его употребления», — заявила гастроэнтеролог в беседе с Life.
Другой миф гласит, что данная продукция из супермаркета содержит в себе антибиотики, а ее употребление вызывает устойчивость к препаратам. Тимощенко пояснила, что молоко коров, проходящих лечение, не используют в промышленности.
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