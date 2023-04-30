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Глава МИД Венгрии Сийярто: не президенту Украины решать о правильности действий Будапешта как члена НАТО

Политика
Глава МИД Венгрии Сийярто: не президенту Украины решать о правильности действий Будапешта как члена НАТО

На комментарии президента Владимира Зеленского о «неадекватном» поведении Венгрии как члена НАТО министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто заявил, что это решать не украинскому лидеру.

В своем сообщении, опубликованном в социальных сетях, глава ведомства подчеркнул, что жители Венгрии «уже заплатили чрезвычайно высокую цену» за конфликт на Украине. Помимо этого, в ходе столкновения погибли члены местной общины в Закарпатье.

Министр иностранных дел упрекнул Зеленского в неблагодарности, написав, что страна приняла более миллиона украинских беженцев и оказывала им постоянную помощь.

Ранее министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки призвал страны-представительницы НАТО к осторожности в вопросе расширения Альянса. По его словам, Венгрия согласна с политикой касательно увеличения блока за счет новых членов, однако необходимо помнить, что все потенциальные участники союза должны выполнить условия, которые поставлены перед ними для вступления.
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