Глава МИД Венгрии Сийярто: не президенту Украины решать о правильности действий Будапешта как члена НАТО

Ранее министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки призвал страны-представительницы НАТО к осторожности в вопросе расширения Альянса. По его словам, Венгрия согласна с политикой касательно увеличения блока за счет новых членов, однако необходимо помнить, что все потенциальные участники союза должны выполнить условия, которые поставлены перед ними для вступления.