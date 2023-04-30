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Бастрыкин поручил подготовить доклад по расследованию убийства восьмимесячной девочки в Ростове-на-Дону

Происшествия
Бастрыкин поручил подготовить доклад по расследованию убийства восьмимесячной девочки в Ростове-на-Дону

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по ходу расследования убийства восьмимесячной девочки в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о ходе расследования дела по факту гибели ребенка. При этом следственные мероприятия по производству будут находиться на контроле центрального аппарата СКР.

Полиция задержала родителей восьмимесячной девочки по подозрению в причастности к ее смерти. По предварительной информации, отец нанес удар по дочери, когда мать прикрывалась ребенком в ходе ссоры. В состоянии испуга они расчленили ребенка и убрали останки в холодильник.
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