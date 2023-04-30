Бастрыкин поручил подготовить доклад по расследованию убийства восьмимесячной девочки в Ростове-на-Дону

Полиция задержала родителей восьмимесячной девочки по подозрению в причастности к ее смерти. По предварительной информации, отец нанес удар по дочери, когда мать прикрывалась ребенком в ходе ссоры. В состоянии испуга они расчленили ребенка и убрали останки в холодильник.