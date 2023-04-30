Le Monde: США меньше всех хотят видеть Украину в Североатлантическом альянсе

Из всех государств-членов НАТО Соединенные Штаты меньше вего хотят видеть Украину в составе блока. Так считают журналисты французского издания Le Monde.
Сторонниками вступления Украины в Альянс являются страны Прибалтики и Польша. А вот США и Германия охарактеризованы журналистами как государства, которые настроены к этой перспективе «наиболее враждебно».
«Какое место должно быть отведено Украине? Вечная буферная зона, как до войны? Можем ли мы представить себе молчаливый отказ Киева от Крыма и части Донбасса в обмен на прочную связь с Западом?» — описали настроения внутри НАТО журналисты Le Monde.
В публикации отдельно отмечается сдержанная позиция Франции. По мнению авторов материала, президент Эммануэль Макрон пытается найти компромисс между сторонниками и противниками вступления Украины в НАТО.
Ранее глава Литвы Гитанас Науседа заявил о невозможности присоединения Киева к Альянсу до окончания конфликта.