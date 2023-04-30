«Английский пациент»: почему на Западе разозлились из-за приговора Кара-Мурзе

Международная редакция ФАН рассказывает, за что получил огромный срок российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза✱.
Власти Великобритании объявили о введении персональных санкций против сотрудников ФСБ и Следственного Комитета России, благодаря которым был арестован российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом в России). Соответствующее решение принял глава британского МИД Джеймс Клеверли.
Санкции также были введены против судьи, которая признала Кара-Мурзу виновным в преступлениях против российского государства. В итоге оппозиционер и иноагент был приговорен к 25 годам строгого режима по статьям за дискредитацию российской армии, поддержание деятельности нежелательной организации и, ключевое, государственную измену.
Несмотря на то, что суд над Кара-Мурзой проходил в закрытом режиме, стало известно о некоторых обстоятельствах дела.
Статья 207.3 УК РФ: Классика в жанре дезинформации
Следствию удалось установить несколько фактов его незаконной деятельности, чего в итоге хватило для вынесения обвинительного приговора. Впрочем, Кара-Мурза и сам давно не скрывал, что ведет активную работу по дестабилизации существующего российского государства.
Так, в общем доступе находится стенограмма выступления оппозиционера в Палате представителей штата Аризона от 15 марта 2022 года. Перед благодарными американскими слушателями Кара-Мурза рассказывал об «ужасах» России и воспроизводил пропаганду киевского режима о действиях ВС РФ в ходе спецоперации на Украине. Впоследствии даже ряд представителей Киева признали, что информация была полностью вымышленной — однако для российского оппозиционного журналиста это оказалось обстоятельством несущественным.
В том же выступлении в Аризоне Кара-Мурза рассказывал, как ярко он помнит события августа 1991 года, когда провалился путч ГКЧП, пытавшейся предотвратить распад Советского Союза (публицисту тогда было 10 лет — но юный возраст, очевидно, не помешал ему понять все единственно правильным образом). Больше всего юного будущего оппозиционера впечатлили танки, которые удалось заблокировать толпе митингующих.
«Это было мое первое сознательное политическое воспоминание, — объявил Кара-Мурза, — мне было 10 лет в то время, и этот урок будет со мной покуда я здесь».
Кара-Мурза рассказал американским конгрессменам о встрече с покойным сенатором Джоном Маккейном, «одним из тех, кто с самого начала понимал, кто такой Владимир Путин». Сенатор Маккейн, скончавшийся в 2018 году, был известен как один из самых последовательных противников России не только в США, но и во всем мире. Вместе с ним Владимир Кара-Мурза добивался принятия Конгрессом США «Акта Магнитского» в 2012 году — который стал началом «санкционной войны» и ухудшения отношений между Россией и западным миром. В 2018 году гражданин Великобритании и российский оппозиционер Кара-Мурза нес гроб с телом Маккейна вместе будущим президентом США Джо Байденом.
Выступление в Аризоне вскоре после начала СВО стало основой для дела о фейках, направленных на дискредитацию российской армии. К удивлению, возможно, самого журналиста, антироссийские штампы, которые либеральная оппозиция воспроизводила из года в год, в условиях военной спецоперации на Украине внезапно получили правовую оценку. По этому эпизоду обвинение для Владимира Кара-Мурзы в рамках ч. 2 ст. УК РФ 207.3 запросило 9 лет тюрьмы из 10 максимально возможных.
Статья 284.1 УК РФ: Агент на побегушках
Владимир Кара-Мурза никогда не скрывал участия в структурах Фонда «Свободная Россия» (признан нежелательной организацией в РФ), который был создан беглым олигархом Михаилом Ходорковским и последовательно действовал с целью разрушения существующей системы власти и захвата руководящей роли в России.
Даже через два года после того, как деятельность данной организации была признана нежелательной на территории РФ, Кара-Мурза продолжал официально занимать должность ее вице-президента. И даже после опубликованного им заявления о разрыве отношений со «Свободной Россией», он продолжал получать зарплату из кассы Ходорковского. При нем эти структуры участвовали в создании «Списка Путина» (который был в 2018 году представлен в Вашингтоне), а после, уже в мае 2022 года, предложили создать «Паспорт хорошего русского» (впрочем, эту идею Кара-Мурза критиковал).
Однако с некоторых пор ситуация, когда власть сквозь пальцы смотрела на откровенно деструктивную деятельность так называемой несистемной оппозиции, начала меняться. Выросшие в атмосфере вседозволенности 1990-х российские либералы настолько оторвались от реальности, что не заметили произошедших изменений. За что некоторые из них успели поплатиться.
Возможно, Владимир Кара-Мурза, который боролся за «прекрасную Россию будущего» с паспортом Великобритании в кармане, до последнего надеялся на покровительство зарубежных кураторов. Очевидно, это не сработало: по статье УК РФ 281.4 за участие в деятельности нежелательной в России организации обвинение запросило 4 года из 6 возможных.
Справедливости ради стоит отметить, что на Западе морально поддержали своего протеже в русской оппозиции. Послы Канады и Великобритании даже присутствовали при оглашении приговора, чего удостаиваются далеко не все осужденные за госизмену и дискредитацию армии россияне. Кара-Мурза представлял особый интерес для некоторых стран Запада, поскольку очень вел активную политическую деятельность в России и при этом регулярно прибывал в США отчитываться о проделанной работе на пути «укрепления демократии» в России. И это может пролить свет на те обстоятельства, которые остались за закрытыми дверями суда — то есть тех, которые составили уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена».
Ценный кадр
Прошлое Владимира Кара-Мурзы было с юных лет связано с журналистикой — и с политическими манипуляциями. В 16 лет он начал работать в газете «Новые известия», которая официально принадлежала бизнесмену Олегу Митволю, но была создана на деньги Бориса Березовского. Митволь впоследствии успел побывать замглавы Росприроднадзора, баллотировался в президенты РФ от партии «Зеленые», и наконец в 2022 году оказался за решеткой по обвинению в краже почти миллиарда рублей, выделенных на проектирование метрополитена Красноярска в рамках нацпроекта «Экология».
Между тем немного возмужав, Кара-Мурза в 2000 году стал корреспондентом издательского дома «КоммерсантЪ», который к тому времени выкупили Березовский и грузинский олигарх Бадри Патаркацишвили. Примечательно, что оба они финансировали оппозицию — один в России, другой в Грузии, — и оба внезапно скончались в своих домах в Лондоне, с разницей в пять лет.
Уже в то время Кара-Мурза начал активно заниматься политикой — сначала в праволиберальной партии «Демократический выбор России». Ее председателем был Егор Гайдар, знаменитый своими рыночными реформами, «либерализацией цен» в России и другими экономическими преобразованиями во время первого президентского срока Бориса Ельцина.
Позже журналист, как и Гайдар, перешел в партию «Союз правых сил», также неолиберальную, неоконсервативную и евроатлантискую, в которой «серым кардиналом» считался Анатолий Чубайс. Там Владимир Кара-Мурза познакомился с другим крайне важным для своей карьеры человеком — российским министром (уже бывшим к тому времени), членом Совфеда и Совбеза РФ, будущим непримиримым оппозиционером Борисом Немцовым.
В 2004 году, после неудачной попытки стать депутатом Госдумы, Кара-Мурза перешел в вашингтонское бюро телеканала RTVi, созданного владельцем «НТВ» Владимиром Гусинским, который к тому времени уже бежал за рубеж. В «НТВ» ранее работал его отец, тоже Владимир Кара-Мурза, который впоследствии также перебрался на RTVi. Кроме того, Кара-Мурза-младший успел поработать вашингтонским корреспондентом «Би-Би-Си» (новостное агентство заблокировано в России). Главой вашингтонского филиала RTVi он оставался до 2012 года.
Тот факт, что Владимир Кара-Мурза много лет находился в Вашингтоне, не помешал ему принимать участие в российской политике — из американской столицы он учреждал «Комитет-2008» и продвигал в качестве «единого, сильного, независимого» кандидата от оппозиции писателя и диссидента Владимира Буковского, которого в далеком 1976 году советские власти отправили на Запад, обменяв на лидера Компартии Чили Луиса Корвалана.
Политические воззрения Буковского — который с момента эмиграции регулярно работал в Европе и США с представителями правых сил и западных разведок (доказывая, например, в своих статьях, что европейские пацифисты, выступавшие против размещения в Европе американских ядерных зарядов, являются «марионетками Кремля»; а после одновременно критиковал Бориса Ельцина за «авторитарность» и поддерживал расстрел Дома Советов) — несомненно оказали значительное влияние на молодого Владимира Кара-Мурзу.
«Английский пациент»
Этот список можно продолжать — фактически, Владимир Кара-Мурза был тесно связан практически со всеми праволиберальными фигурами в российской политике за последние 30 лет. Его никак нельзя назвать рядовым оппозиционером — не просто так именно он от лица всех оппозиционных сил в России вел в Конгрессе США переговоры о расширении «списка Магнитского» вместе с Немцовым, Касьяновым и Каспаровым.
После 2011 года Владимир Кара-Мурза стал одним из самых активных деятелей российской оппозиции, вместе с американскими «товарищами» принимал участие во всех предприятиях против правительства России.
По версии оппозиции и иностранных СМИ, за свою оппозиционную деятельность Кара-Мурза якобы стал одной из первых «жертв отравления «Новичком». Причем невероятно токсичный яд ему умудрились подкинуть аж два раза — в 2015 и 2017 годах. Российские медики предпринимали все необходимое для спасения такого пациента, его состояние было плохим, — однако Кара-Мурза быстро пошел на поправку, когда Михаил Ходорковский✱ заплатил за вывоз оппозиционера в США (стоимость перевозки оценивается в 100 тысяч долларов).
В феврале 2017 года ситуация повторилась: Владимир Кара-Мурза был госпитализирован с симптомами отравления, его жизнь спасли в российской больнице, после чего он выехал за границу и там быстро пошел на поправку. Образцы волос, ногтей и крови «простого российского оппозиционера» даже отправили США, в лабораторию ФБР, чтобы выяснить, каким же он был ядом отравлен — однако спустя полтора года «исследований» американцы отказались публиковать результаты исследований.
Статья 275 УК РФ: Государственная измена
Ключевым тезисом многочисленных выступлений Владимира Кара-Мурзы на различных зарубежных форумах была «необходимости смены власти в России». В отличие от многих своих «коллег по цеху», он не ограничивался лозунгами, но предлагал конкретные шаги по дестабилизации государства — в частности, требуя новых и новых персональных санкций против российского руководства и экономических санкций против всей России. Однако не это стало причиной предъявления обвинений в государственной измене.
Подробности этой части приговора остаются засекречены. Однако «Коммерсанту» удалось выяснить у адвокатов Кара-Мурзы, что в качестве госизмены были квалифицированы три публичных выступления оппозиционера с критикой российских властей: в Парламентской ассамблее НАТО в Лиссабоне в октябре 2021 года, в Хельсинкском комитете в Осло также в октябре 2021 года и в Вашингтоне на Хельсинкской комиссии Конгресса США в марте 2022 года. Что же такого было в этих выступлениях?
На заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Лиссабоне в октябре 2021 года Владимир Кара-Мурза присутствовал в качестве эксперта по России. Там он выдвинул предложение уничтожить газопроводы системы «Северный поток».
«Трубопровод не приносит пользы ни России, ни населению, но способствует поддержанию клептократической системы ближайшего окружения Путина, а также его западных союзников», — приводятся заявления Кара-Мурзы в отчете по Лиссабону-2021.
Как значительно позже сообщил американский журналист Сеймур Херш, вскоре после этого заседания в октябре 2021 года в Белом доме начались секретные консультации, итогом которых стала диверсия на «Северных потоках», реализованная в конце сентября 2022 года.
Весьма вероятно, что именно заявление Кара-Мурзы подало идею президенту Байдену и его советникам — как представитель Фонда «Свободная Россия» он поддерживал связь с американской лоббистской компанией Yorktown Solutions, которая на деньги Киева несколько лет лоббировала бесчисленные препятствия, которые появлялись на пути у «Северного потока». Теперь идея оппозиционера (или заказ Киева через лоббистов) нашла правовую оценку.
Вторым случаем, по которому Кара-Мурзе были предъявлены обвинения в госизмене, стало выступление на вручении «Премии Сахарова» в Норвежском Хельскинском комитете в Осло, где он призвал «не бояться «охоты на ведьм» и покончить с остатками прошлого в России.
«В отличие от других стран Восточной Европы, Россия никогда не проходила через процесс полной декоммунизации и люстрации, раскрытия архивов, роспуска старых служб безопасности и осуждения преступлений прежних властей, что сделало бы для их исполнителей невозможным вернуться к власти. «Нам не нужна охота на ведьм», часто заявляли противники этого», — объявил Кара-Мурза к восторгу собрания правозащитников.
Вероятно, правозащитника и журналиста «охота на ведьм» не пугает — если заниматься будет ей он сам.
Третье выступление Владимира Кара-Мурзы, которое нашло достойное признание в российском правовом поле, прошло уже после начала СВО, 29 марта 2022 года в Вашингтоне — всего за две недели до того, как оппозиционер был арестован. Кара-Мурза, которого в Конгрессе США объявили «одним из величайших героев и патриотов XXI столетия», выступал по видеосвзяи.
Темой стал «блицкриг» российских властей против «независимых» СМИ в России — то есть тех медиа, которые финансировались из-за рубежа и любыми способами пытались спровоцировать в РФ массовые антивоенные выступления и «российский Майдан».
Любопытно, что первым примером «давления на независимые СМИ» в России Кара-Мурза назвал «дело НТВ» — когда в 2003 году объектом пристального внимания Генпрокуратуры, ФСБ и налоговой полиции стал владелец канала Владимир Гусинский. Это происходило в разгар Второй чеченской войны, когда Гусинский предлагал «дать чеченцам отделиться» и утверждал, что практически все русские в Чечне «уехали или погибли от бомбардировок».
Главной мыслью выступления Кара-Мурзы перед слушателями в Вашингтоне стала необходимость запустить новые сети западной пропаганды, которые «раскроют глаза русским». Журналист привел в пример западные радиостанции, сигнал которых прорывался в Советский Союз, и, по его мнению, сыграл ключевую роль в свержении советской власти.
«Если это можно было сделать на уровне технологий 1970-х годов, то тем более это возможно сделать сейчас, — оптимистично заверил американских конгрессменов Кара-Мурза. — Нужно только иметь для этого волю и выделить необходимые ресурсы… для десятков, возможно сотен профессиональных, высококачественных, честных, независимых, русских журналистов, с репутацией, с авторитетом, с признанием».
Таким образом, российский оппозиционный журналист, всю сознательную жизнь работавший на правые и неоконсервативные силы в России и на Западе, без капли стеснения излагал Конгрессу США общий план действий по использованию медиаресурсов для свержения российской власти. Последовавшие заявления о том, что Владимир Путин якобы черпает идеи из книги Гитлера «Майн Кампф» в сравнении с этим выглядят безобидной шуткой — хотя без сомнения также были по достоинству оценены как американскими конгрессменами, так и российским судом.
Итог: по статье за госизмену Владимир Кара-Мурза получил 18 лет тюремного заключения из 20 возможных. Руководствуясь принципом «частичного сложения наказаний», суд в результате приговорил его не к 28, а к 25 годам тюремного заключения, штрафу в 400 тысяч рублей, полугодичному ограничению свободы после окончания срока и семи годам запрета на журналистскую деятельность.
В итоге
Владимир Кара-Мурза, без сомнения, был одним из самых видных деятелей российской оппозиции, ориентированной на Запад — и его послужной список наглядно показывает, почему российские власти и суды относятся к спонсируемым евроатлантистами оппозиционерам и НКО все более жестко. Словно герой шпионского романа, он по версии оппозиции умудрился два раза не умереть, будучи отравлен смертоносным боевым ядом, но продолжал делать все, чтобы подорвать функционирование российской власти, затруднить налаживание нормального взаимодействия между Москвой и Западом, и не допустить, чтобы на Западе смирились с тем, что Владимир Путин не выполняет все требования Вашингтона или Лондона «по свистку».
Логичным продолжением такой службе Родине выглядит якобы небрежно брошенная идея уничтожить «Северный поток», растоптав труд тысяч людей, в который были вложены миллиарды рублей, евро и долларов, во взрыве, который спровоцировал самую крупную экологическую катастрофу в истории человечества. Одновременно Владимир Кара-Мурза фактически уже не скрывал, что хочет иметь власть «карать и миловать» всех, кто представляет ненавистные ему власти России, и выдвигал планы массового «перевоспитания» российского населения, которое иначе не приняло бы возникающую в результате «новую экономическую реальность».
Теперь, как говорят, «награда нашла героя», и Владимир Кара-Мурза, как и ряд других российских оппозиционных деятелей, рискует превратиться в «мученика», во имя которого новые спонсируемые Западом оппозиционные силы будут выдвигать все новые проекты переустройства России в «нормальную страну» — то есть такую, которая удобна на Западе.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами