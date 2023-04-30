«Английский пациент»: почему на Западе разозлились из-за приговора Кара-Мурзе

Владимир Кара-Мурза, без сомнения, был одним из самых видных деятелей российской оппозиции, ориентированной на Запад — и его послужной список наглядно показывает, почему российские власти и суды относятся к спонсируемым евроатлантистами оппозиционерам и НКО все более жестко. Словно герой шпионского романа, он по версии оппозиции умудрился два раза не умереть, будучи отравлен смертоносным боевым ядом, но продолжал делать все, чтобы подорвать функционирование российской власти, затруднить налаживание нормального взаимодействия между Москвой и Западом, и не допустить, чтобы на Западе смирились с тем, что Владимир Путин не выполняет все требования Вашингтона или Лондона «по свистку».