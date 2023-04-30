Безусловно, наилучшее место для такого диалога — Пригожин о возможном выступлении в Госдуме

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что готов выступить в Госдуме и обсудить с парламентариями свою позицию, назвав это место наиболее подходящим для такого диалога.
Издание RuNews24 попросило бизнесмена прокомментировать заявление зампредседателя Госдумы Сергея Неверова, который ранее предложил пригласить предпринимателя выступить перед парламентариями. Ответ Пригожина был опубликован его пресс-службой.
«Я готов выступать в Государственной думе, в аду, в раю, в подземном переходе, где скажете. Для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему, для того, чтобы была понятна правдивая ситуация, которая сегодня складывается. Считаю, что Государственная дума — безусловно, наилучшее место для такого диалога», — сообщил основатель «оркестра».
Стоит добавить, что ранее Евгений Пригожин в большом интервью военкору Семену Пегову рассказал о ситуации в зоне проведения спецоперации «без купюр».