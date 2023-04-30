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Подозреваемых в убийстве и расчленении дочери жителей Ростова-на-Дону арестовали до 28 июня

Происшествия
Подозреваемых в убийстве и расчленении дочери жителей Ростова-на-Дону арестовали до 28 июня

Подозреваемых в убийстве восьмимесячного ребенка супругов из Ростова-на-Дону заключили под стражу. Об этом сообщает Следственное управление СК России по региону.

Мать и отец младенца пытались скрыть убийство, сообщив полиции о похищении дочери. Позже правоохранители обнаружили расчлененные останки девочки. В отношении супругов было возбуждено уголовное дело.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемые в убийстве собственного ребенка супруги помещены в следственный изолятор до 28 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что родители расчленили труп несовершеннолетней и убрали останки в морозильную камеру холодильника.
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