Мошенника задержали в Шереметьево за кражу у пенсионерки 6,7 млн рублей и отправку денег на Украину

Пенсионерка рассказала в полиции, что ей позвонил неизвестный и представился правоохранителем. Он заверил петербурженку, что если она не переведет деньги с продажи квартиры «сотруднику банка», то мошенники украдут финансовые средства и заполучат документы на недвижимость. Женщина выполнила все указания, после чего номер «полицейского» стал недоступен, сообщает Telegram-канал SHOT.