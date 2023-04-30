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Мошенника задержали в Шереметьево за кражу у пенсионерки 6,7 млн рублей и отправку денег на Украину

Происшествия
Мошенника задержали в Шереметьево за кражу у пенсионерки 6,7 млн рублей и отправку денег на Украину

Мошенник представился сотрудником правоохранительных органов и уговорил 66-летнюю жительницу Санкт-Петербурга продать квартиру и отдать ему деньги.

Пенсионерка рассказала в полиции, что ей позвонил неизвестный и представился правоохранителем. Он заверил петербурженку, что если она не переведет деньги с продажи квартиры «сотруднику банка», то мошенники украдут финансовые средства и заполучат документы на недвижимость. Женщина выполнила все указания, после чего номер «полицейского» стал недоступен, сообщает Telegram-канал SHOT.

Злоумышленника нашли и задержали в аэропорту Шереметьево. Мошенником оказался 31-летний безработный житель Москвы. Отмечается, что он на протяжении нескольких месяцев таким способом воровал деньги у россиян и отправлял средства на Украину. Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Ранее злоумышленники позвонили жительнице Петербурга и представились следователями. Они убедили пенсионерку продать квартиру и отдать им 7,5 млн рублей, чтобы недвижимость не досталась мошенникам.
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