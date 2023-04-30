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СК РФ опубликовал видео с места жесткой посадки самолета около аэродрома в Новосибирске

Происшествия
СК РФ опубликовал видео с места жесткой посадки самолета около аэродрома в Новосибирске

Следственный комитет России опубликовал видео с места жесткой посадки самолета Cessna-172М около аэродрома в Новосибирске. Кадры разместила пресс-служба ведомства.

В результате посадки пострадало воздушное судно. Зафиксированы повреждения планера, кабины и шасси. На опубликованном ролике видно, что самолет почти уткнулся носом в землю. Если бы не деревья, воздушное судно разбилось бы о поверхность. На месте ЧП сейчас работают следователи и криминалисты СК России. Они устанавливают детали происшествия.

Управляющий легкомоторным самолетом пилот не получил травмы. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ.
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