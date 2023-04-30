СК РФ опубликовал видео с места жесткой посадки самолета около аэродрома в Новосибирске

В результате посадки пострадало воздушное судно. Зафиксированы повреждения планера, кабины и шасси. На опубликованном ролике видно, что самолет почти уткнулся носом в землю. Если бы не деревья, воздушное судно разбилось бы о поверхность. На месте ЧП сейчас работают следователи и криминалисты СК России. Они устанавливают детали происшествия.