СК РФ опубликовал видео с места жесткой посадки самолета около аэродрома в Новосибирске

Следственный комитет России опубликовал видео с места жесткой посадки самолета Cessna-172М около аэродрома в Новосибирске. Кадры разместила пресс-служба ведомства.
В результате посадки пострадало воздушное судно. Зафиксированы повреждения планера, кабины и шасси. На опубликованном ролике видно, что самолет почти уткнулся носом в землю. Если бы не деревья, воздушное судно разбилось бы о поверхность. На месте ЧП сейчас работают следователи и криминалисты СК России. Они устанавливают детали происшествия.
Управляющий легкомоторным самолетом пилот не получил травмы. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ.