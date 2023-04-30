Полковник запаса Геннадий Алехин раскрыл тактику ВС РФ по борьбе с украинскими БПЛА

Полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин в беседе с журналистами рассказал, как системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и силы противовоздушной обороны (ПВО) помогают ВС РФ бороться с дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По его словам, тактика тут не слишком сложная. Просто надо понимать, что силы ПВО не сбивают небольшие беспилотные летательные аппараты (БПЛА), потому что для этих типов вооружений подобные мишени слишком малы. Система ПВО отслеживает и уничтожает крупные беспилотники, такие как, например, Ту-141 «Стриж», которые могут летать на длинные дистанции. А мелкие дроны «глушат» средствами РЭБ, пишет URA.RU.
«Поэтому у нас тактика такая: РЭБ подавление и ПВО. То есть совместные действия», — поделился знаниями эксперт, добавив, что эта схема работает весьма эффективно.
В подтверждение своих слов он привел пример такого сотрудничества сил ПВО И РЭБ в Белгородской области, в которой практически все летающие объекты теряют управляемость и падают на землю, не достигая намеченных целей.
Ранее сообщалось, что части группировки ВС РФ «Восток» уничтожили БПЛА «Фурия» и «Валькирия», а также минометный расчет и гаубицу противника.