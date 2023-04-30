Полковник запаса Геннадий Алехин раскрыл тактику ВС РФ по борьбе с украинскими БПЛА

По его словам, тактика тут не слишком сложная. Просто надо понимать, что силы ПВО не сбивают небольшие беспилотные летательные аппараты (БПЛА), потому что для этих типов вооружений подобные мишени слишком малы. Система ПВО отслеживает и уничтожает крупные беспилотники, такие как, например, Ту-141 «Стриж», которые могут летать на длинные дистанции. А мелкие дроны «глушат» средствами РЭБ, пишет URA.RU.