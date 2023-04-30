Государство и литий: чилийский физик рассказал, почему национализация — это хорошо

— Безусловно. Именно государство финансирует в Чили научные исследования — в том числе в области ядерных исследований и геологии. Есть частные корпорации, которые вкладываются в наукоёмкие отрасли, но только в сугубо прикладных аспектах, когда прибыль можно получить быстро – по схеме, от прототипа к продукту. Проблема в том, что фундаментальная наука становится прибыльной только в средне- и долгосрочной перспективе. И тут дороги бизнеса и учёных расходятся…