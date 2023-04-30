Гроссмейстер Дин Лижэнь обыграл Непомнящего и стал чемпионом мира по шахматам

Шахматист Дин Лижэнь одержал победу над Яном Непомнящим на тай-брейке и стал первым в истории Китая чемпионом мира по шахматам.
Матч за звание чемпиона мира 2023 года по шахматам прошел 30 апреля в Астане. Шахматисты сыграли четыре партии на тай-брейке.
Исход столкновения Лижэня и Непомнящего решился в четвертой игре. По итогам партии российский шахматист, игравший белами, потерпел поражение.
Первым в истории Китая чемпионом мира по шахматам стал Дин Лижэнь. Игра закончилась на 68-м ходу со счетом 2,5-1,5 в пользу китайского шахматиста.
Ранее сообщалось, что Ян Непомнящий и Дин Лижэнь закончили вничью вторую партию шахматного тай-брейка. После окончания партии на 48 ходу счет этой серии стал 1-1.