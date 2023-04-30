«Списать все украденное»: политолог Саблин рассказал, почему Киеву выгодно провалить контрнаступление

Провал контрнаступления будет выгоден президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы списать выделяемые Западом деньги. Об этом ФАН заявил военный эксперт и политолог Сергей Саблин.
По словам эксперта, постоянные заявление Киева о готовящимся неизбежном контрнаступлении помогает офису президента Украины выпрашивать новые поставки вооружения, а также финансовой помощи.
«В ряде западных изданий уже высказывают претензии к Зеленскому и его команде о том, что предоставляемые деньги на Украине очень быстро разворовываются. Поэтому Зеленскому необходимо контрнаступление именно для того, чтобы списать большую часть средств. При этом не важно, чем оно закончится. Лучше всего для Зеленского и его команды – провальное контрнаступление, так как под это дело можно списать все украденное», — сказал Саблин.
Также политолог добавил, что сегодня в Запорожской области Украина подготовила около 12 перевооруженных и обученных бригад, которые в случае наступления будут идти в направлении населенного пункта Пологи, а после в Токмак.
«Думаю, что их задача – перерезать основную транспортную артерию, связывающую Россию и Крым. Это значит, что им придется взять Мелитополь и Бердянск. Получится ли это? Весьма спорный вопрос. На запорожском направлении у нас очень хорошо подготовленная и глубоко эшелонированная оборона. Наши войска готовы к этому контрнаступлению. Кроме того, они его давно с нетерпением ждут, чтобы перемолоть всю эту силу. И уже тогда возможно наше наступление, на плечах бегущих украинских войск. В таком случае мы сможем продвинуться в направлении Запорожья, Николаева, возможно, Одессы», — заключил Саблин.
Напомним, ранее украинский политолог Руслан Бортник рассказывал о том, что провал контрнаступления ВСУ приведет к катастрофическим последствиям для киевского режима.