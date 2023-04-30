Жесткая посадка легкомоторного самолета в Новосибирске обернулась уголовным делом

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Новосибирске. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.
Дело возбудили следственные органы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта). В пресс-службе отметили, что из-за жесткой посадки повредились некоторые части корпуса самолета.
Воздушное судно Cessna 172 приземлилось в лесополосе недалеко от аэродрома в Заельцовском районе. Управлявший самолетом пилот не пострадал.