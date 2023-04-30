Два человека погибли при опрокидывании автобуса с военными в турецком Балверене

Авария, унесшая жизни двух человек, произошла на шоссе Ширнак — Улудере в Турции. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.
Смертельное ДТП зафиксировали в районе курорта Балверен. Автобус, перевозивший солдат Вооруженных сил Турции, перевернулся на частоколе. На место аварии было направлено несколько автомобилей скорой помощи, а также выехал губернатор города Ширнак Осман Билгин.
В результате ДТП два военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения. Министерство обороны страны выразило соболезнования близким солдат. Подробности произошедшего уточняются.
Ранее сообщалось, что на провинцию Кахраманмараш в Турции обрушился ураган. В результате бедствия 40 человек пострадали, один — погиб.