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Два человека погибли при опрокидывании автобуса с военными в турецком Балверене

Происшествия
Два человека погибли при опрокидывании автобуса с военными в турецком Балверене

Авария, унесшая жизни двух человек, произошла на шоссе Ширнак — Улудере в Турции. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Смертельное ДТП зафиксировали в районе курорта Балверен. Автобус, перевозивший солдат Вооруженных сил Турции, перевернулся на частоколе. На место аварии было направлено несколько автомобилей скорой помощи, а также выехал губернатор города Ширнак Осман Билгин.

В результате ДТП два военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения. Министерство обороны страны выразило соболезнования близким солдат. Подробности произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что на провинцию Кахраманмараш в Турции обрушился ураган. В результате бедствия 40 человек пострадали, один — погиб.
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