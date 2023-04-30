Два человека погибли при опрокидывании автобуса с военными в турецком Балверене

Смертельное ДТП зафиксировали в районе курорта Балверен. Автобус, перевозивший солдат Вооруженных сил Турции, перевернулся на частоколе. На место аварии было направлено несколько автомобилей скорой помощи, а также выехал губернатор города Ширнак Осман Билгин.