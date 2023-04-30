Российские каноисты смогут принять участие в международных соревнованиях под нейтральным статусом

В ICF подчеркнули, что вопрос о разрешении участвовать россиянам и белорусам в соревнованиях обсуждался совместно с международным сообществом гребцов на каноэ. В результате планируется создание независимой комиссии, которая будет внимательно рассматривать все заявки, поступающие от граждан РФ и Белоруссии, которые хотят соревноваться под нейтральным статусом. В федерации каноэ отметили, что допустят тех атлетов, которые не поддерживают СВО.