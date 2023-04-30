Российские каноисты смогут принять участие в международных соревнованиях под нейтральным статусом

Международная федерация каноэ (ICF) объявила о допуске на международные турниры спортсменов из России и Белоруссии, которые занимают нейтральную позицию по отношению к специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-центр организации.
В ICF подчеркнули, что вопрос о разрешении участвовать россиянам и белорусам в соревнованиях обсуждался совместно с международным сообществом гребцов на каноэ. В результате планируется создание независимой комиссии, которая будет внимательно рассматривать все заявки, поступающие от граждан РФ и Белоруссии, которые хотят соревноваться под нейтральным статусом. В федерации каноэ отметили, что допустят тех атлетов, которые не поддерживают СВО.
Следует отметить, что ICF запретила российским и белорусским каноистам участвовать в турнирах 1 марта 2022 года. После того как 28 марта 2023 года Международный олимпийский комитет рекомендовал принимать спортсменов только под нейтральным статусом, начались обсуждения и рассмотрения всевозможных опасений.
Ранее стало известно что Международная федерация дзюдо также допустила спортсменов из России и Белоруссии до крупных турниров.