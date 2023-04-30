Российские теннисисты Хачанов и Рублев сразятся за выход в четвертьфинал мадридского «Мастерса»

Россиянин Андрей Рублев прошел в четвертый круг мужского профессионального теннисного турнир серии ATP «Мастерс» 1000 в Мадриде. Призовой фонд этого состязания на грунтовых кортах превышает 7,7 млн евро.
В матче третьего раунда российский теннисист переиграл японского спортсмена Есихито Нисиоку со счетом 6:2, 7:5. Встреча всего из двух сетов заняла 1 час 26 минут.
За путевку в четвертьфинал мадридского «Мастерса» Рублеву надо будет победить соотечественника Карена Хачанова.
Ранее СМИ писали, что на предыдущем этапе теннисного соревнования в испанской столице уже играл чисто российский дуэт — бывшая первая ракетка мира Даниил Медведев встречался с молодым игроком Александром Шевченко.