Глава ЦАР помог в уборке одной из улиц Банги и приказал ее восстановить

Банги, 30 апреля. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера принял участие в еженедельной акции KWA TI KODRO, которая в этот раз прошла на улице Сокаги.
Основная цель мероприятия — облагораживание столицы республики и ее окрестностей. Инициативу разработал глава государства 14 сентября 2022 года. Многие правительственные чиновники, в том числе премьер-министр Феликс Молуа, уже внесли свой вклад в очистку главного города страны от мусора.
Фостен-Арканж Туадера помог в уборке улицы Сокаги в компании нескольких членов правительства. После окончания субботника президент ЦАР сообщил жителям о том, что в скором времени она будет полностью восстановлена и заасфальтирована.
Ранее центральноафриканская молодежь запустила аналогичную операцию по очистке Банги от мусора — Toumba Zende. Юноши и девушки взяли пример с инициативы KWA TI KODRO и чиновников, которые в ней участвуют.
Кроме того, активисты из общественной организации «Азимут» провели субботник около монумента «Защитникам ЦАР» в рамках акции. Изначально уборкой территории вокруг памятника занимались только волонтеры, но вскоре к ним присоединились неравнодушные жители столицы.