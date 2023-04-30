Канадского «Рэмбо» ликвидировали в боях за Бахмут

Как уточняют в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны», среди погибших был Кайл Рональд Портер. В прошлом он служил в канадской армии. На стороне Украины воевал в составе 92-й бригады. Портер ликвидирован 27 апреля.