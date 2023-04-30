Канадского «Рэмбо» ликвидировали в боях за Бахмут

Российские силы уничтожили в Бахмуте (Артемовске) двух канадских наемников ВСУ. Одного из них называли «Рэмбо».
Как уточняют в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны», среди погибших был Кайл Рональд Портер. В прошлом он служил в канадской армии. На стороне Украины воевал в составе 92-й бригады. Портер ликвидирован 27 апреля.
Еще одним погибшим канадцем оказался Коул Зеленко, которого в детстве отец называл «мой Рэмбо». Он принимал участие в конфликте с РФ в составе «Интернационального легиона». Гражданин Канады погиб в Бахмуте 28 апреля.
Известно, что ожесточенные бои за город ведут исключительно участники ЧВК «Вагнер». Им удалось освободить уже более 90% Бахмута.