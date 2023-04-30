Житель Татарстана чуть не убил своего друга ножом за отказ выпить вместе и послушать музыку

В Татарстане 54-летний мужчина напал с ножом на своего 57-летнего знакомого. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба Следственного комитета по республике.
По данным ведомства, инцидент произошел в поселка Актюбинский. В гости к мужчине пришел друг, предложивший ему выпить и послушать музыку. Россиянин объяснил, что не может позволить себе расслабиться таким образом, потому что утром ему нужно отправиться на работу. В ответ на это агрессивный житель Татарстана нанес хозяину дома восемь ножевых ранений. После этого злоумышленник попросил соседей вызвать врачей, которые быстро приехали и спасли уже потерявшего сознание мужчину.
Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали приятеля пострадавшего. Было возбуждено дело по статье «Покушение на убийство». Подозреваемый частично признал вину. Суд по ходатайству следствия заключил жителя села под стражу.
Ранее в Омске местный житель пригласил в гости бывшего мужа возлюбленной и зарезал его ножом.