Житель Татарстана чуть не убил своего друга ножом за отказ выпить вместе и послушать музыку

По данным ведомства, инцидент произошел в поселка Актюбинский. В гости к мужчине пришел друг, предложивший ему выпить и послушать музыку. Россиянин объяснил, что не может позволить себе расслабиться таким образом, потому что утром ему нужно отправиться на работу. В ответ на это агрессивный житель Татарстана нанес хозяину дома восемь ножевых ранений. После этого злоумышленник попросил соседей вызвать врачей, которые быстро приехали и спасли уже потерявшего сознание мужчину.