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Пятилетнего мальчика госпитализировали после нападения собаки в Приморье

Происшествия
Пятилетнего мальчика госпитализировали после нападения собаки в Приморье

Правоохранительные органы начали проверку по факту нападения собаки на ребенка в Находке, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Инцидент произошел на улице Нахимовская. Собака накинулась на ребенка и нанесла ему ранения. На данный момент мальчик госпитализирован.

Отец пострадавшего сообщил в правоохранительные органы о случившемся. Полиция устанавливает степень тяжести нанесенных увечий и подробности произошедшего. Для уточнения деталей нападения привлечены возможные очевидцы.

Ранее сообщалось о нападении овчарки на четырехлетнего ребенка на московской детской площадке. Собака укусила мальчика за лицо и нанесла раны в области глаз и бровей.
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