Пятилетнего мальчика госпитализировали после нападения собаки в Приморье

Правоохранительные органы начали проверку по факту нападения собаки на ребенка в Находке, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.
Инцидент произошел на улице Нахимовская. Собака накинулась на ребенка и нанесла ему ранения. На данный момент мальчик госпитализирован.
Отец пострадавшего сообщил в правоохранительные органы о случившемся. Полиция устанавливает степень тяжести нанесенных увечий и подробности произошедшего. Для уточнения деталей нападения привлечены возможные очевидцы.
Ранее сообщалось о нападении овчарки на четырехлетнего ребенка на московской детской площадке. Собака укусила мальчика за лицо и нанесла раны в области глаз и бровей.