Политолог Владислав Белов: экс-канцлер ФРГ Меркель не считает годы отношений с РФ ошибкой

По его словам, в недавнем интервью изданию Die Zeit Меркель подтвердила, что сотрудничество между ФРГ и РФ выстраивалось для сближения. Более того, она «отказывается каяться за ошибочность этого курса в отличие от других немецких политиков», подчеркнул эксперт.