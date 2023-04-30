Политолог Владислав Белов: экс-канцлер ФРГ Меркель не считает годы отношений с РФ ошибкой

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель не считает 16 лет формирования взаимоотношений между Россией и ФРГ ошибкой. Об этом в беседе с РИА Новости заявил руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
По его словам, в недавнем интервью изданию Die Zeit Меркель подтвердила, что сотрудничество между ФРГ и РФ выстраивалось для сближения. Более того, она «отказывается каяться за ошибочность этого курса в отличие от других немецких политиков», подчеркнул эксперт.
Также Белов отметил, что конфликт на Украине был для бывшего канцлера неизбежным и в настоящий момент она выступает за его мирное решение путем переговоров и широких обсуждений.
Ранее Ангела Меркель призналась, что некоторые решения, принятые ей на руководящем посту, привели к расколу в обществе.