Члены пяти радикальных группировок ЦАР официально сложили оружие

Банги, 30 апреля. Участники пяти радикальных группировок ЦАР добровольно сдали оружие и приступили к процедуре по реинтеграции в общество.
Церемония состоялась в столице государства под председательством президента страны Фостен-Арканжа Туадера. Он поблагодарил бывших боевиков за то, что они сделали первые шаги на пути сотрудничества с центральноафриканскими властями и решили внести вклад в мир и безопасность на территории республики.
Операции по добровольному разоружению радикалов являются инициативой главы ЦАР. Ранее 70 членов бандформирований из префектуры Мбому добровольно сдались правительственным войскам и начали процедуру реинтеграции.
Кроме того, около 70 бывших боевиков завершили программу обучения гражданским специальностям и успешно вернулись в общество. Они получили официальные квалифицирующие документы и рабочие наборы, которые помогут им полноценно заниматься трудовой деятельностью.