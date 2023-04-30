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Члены пяти радикальных группировок ЦАР официально сложили оружие

Весь мир
Члены пяти радикальных группировок ЦАР официально сложили оружие

Банги, 30 апреля. Участники пяти радикальных группировок ЦАР добровольно сдали оружие и приступили к процедуре по реинтеграции в общество.

Церемония состоялась в столице государства под председательством президента страны Фостен-Арканжа Туадера. Он поблагодарил бывших боевиков за то, что они сделали первые шаги на пути сотрудничества с центральноафриканскими властями и решили внести вклад в мир и безопасность на территории республики.

Операции по добровольному разоружению радикалов являются инициативой главы ЦАР. Ранее 70 членов бандформирований из префектуры Мбому добровольно сдались правительственным войскам и начали процедуру реинтеграции.

Кроме того, около 70 бывших боевиков завершили программу обучения гражданским специальностям и успешно вернулись в общество. Они получили официальные квалифицирующие документы и рабочие наборы, которые помогут им полноценно заниматься трудовой деятельностью.
Военкоры ФАН