Члены пяти радикальных группировок ЦАР официально сложили оружие

Церемония состоялась в столице государства под председательством президента страны Фостен-Арканжа Туадера. Он поблагодарил бывших боевиков за то, что они сделали первые шаги на пути сотрудничества с центральноафриканскими властями и решили внести вклад в мир и безопасность на территории республики.